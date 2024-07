DAZN Righetti rivela | Il prezzo del calcio in Italia è tra i più bassi d’Europa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Romanodiespone strategie per la sostenibilità dei diritti televisivi e la lotta alla pirateria nelno. Oggi in Commissione Senato si discute di “Prospettive di riforma delno”, con particolare attenzione ai diritti televisivi. Romano, Direttore External and Public Affairs Europe di, ha espresso il suo punto di vista sull’argomento. Il Ruolo dei Diritti TVha sottolineato che i diritti televisivi sono fondamentali per la sostenibilità economica delno. Attualmente, circa 3 miliardi del valore della Lega Serie A provengono dai diritti TV, con una quota significativa destinata ad altre leghe minori. Per il prossimo ciclo dei diritti (2024-2029),ha presentato un’offerta innovativa di 700 milioni di euro, inclusa una formula di revenue sharing.