Ciclismo all' autotodromo del Mugello i campionati toscani a cronometro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Scarperia,10 luglio 2024 - Dopo la recente bella gara in linea per juniores, il Trofeo Campioni Mugellani vinta dal campione toscano 2024 Riccardo Del Cucina, la pista dell’Autodromo Internazionale dela Scarperia tornerà ad ospitare una rassegna giovanile di, imperniata suiindividuale per la categoria allievi, maschi e femmine. Saranno due i giri in programma dell’anello per poco più di 10 chilometri complessivi. La data scelta quella di martedì 16 luglio con in palio il 4° Trofeo Unione Montana delorganizzato dalla Polisportiva Virtus VII Miglio di Settimello, società presieduta dall’attivissimo Paolo Traversi, e già organizzatrice della precedente competizione juniores. La manifestazione asi svolgerà nel tardo pomeriggio del 16 luglio (dopo le ore 18) con la partecipazione come numero massimo di 60 allievi e di 15 allieve che si contenderanno il titolo regionale.