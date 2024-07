Carte d’identità open day a Latina il 13 e il 14 luglio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 102024 – Come preannunciato dall’amministrazione comunale immediatamente dopo le giornate dedicate agliday del mese di maggio che si sono svolte i giorni 11, 12, 18 e 19, nel prossimo weekend del 13 e 14si terrà il terzoday dell’anno 2024 per il rilascio delleelettroniche. “L’iniziativa – dichiara l’assessore all’Anagrafe Francesca Tesone – si aggiunge a quelle già realizzate che hanno avuto un grande successo: 564 i documenti rilasciati nei due weekend del mese di maggio in cui c’è stata un’apertura straordinaria degli uffici. Il nuovoday pensato dall’amministrazione, invece, è prevalentemente finalizzato a soddisfare le richieste di documentiin vista delle prenotazioni e delle partenze per le vacanze estive”.