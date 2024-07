Caporalato Lollobrigida | Normativa Bossi-Fini è datata e va modificata Poi attacca i precedenti governi | Non si è fatto niente in cinque anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Laè unae va certamentedipende poi dal ragionamento parlamentare sul come”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francescorispondendo ad alcune interrogazioni sulle iniziative urgenti volte al contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e delha sottolineato che “ilovviamente incide molto sui lavoratori immigrati da Paesi terzi” ma non solo. Il ministro dell’Agricoltura ha quindito i, rispondendo al deputato Alessandro Caramiello del Movimento 5 stelle: “Grazie al collega per aver sottolineato che si poteva fare e non si èe lo fa la forza politica che è stata al Governodi questa nazione senza fare nulla nei confronti di questo problema”.