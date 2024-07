Beach Volley Elite16 Vienna | Menegatti Gottardi e Nicolai Cottafava al debutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ha preso ufficialmente il via oggi, mercoledì 10 luglio, a(Austria), il settimodelPro Tour 2024. Dopo le ottime prestazioni della scorsa settimana all’evento di Gstaad (Svizzera), Martae Valentina(quinto posto) e Paoloe Samuele(quarto posto), sono pronti a scendere sulla sabbia nell’ultimo appuntamento prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le azzurre sono state inserite nella Pool C e il loro esordio è in programma alle ore 12.30 contro le tedesche Schneider/Kozuch, per poi tornare sulla sabbia questa sera alle ore 20 contro le brasiliane Thamela/Victoria e chiudere la fase a gironi domani alle 14.30 contro le tedesche Muller/Tillman. Nel tabellone maschile invece Paoloe Samueledebutteranno nella Pool A domani alle ore 9.