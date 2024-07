Animale | Umano il film di Alessandro Pugno dall’11 luglio al cinema

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è undrammatico/coming of age, una storia sul passaggio dall’infanzia all’età adulta nella quale si dipana una relazione simbolica tra Matteo e il vitello Fandango, fin quando uomo enon si incontreranno davvero. Opera prima di finzione del regista, arriverà nelle sale italiane con Draka Distribution. Scritto dae Natacha Kucic (finalista al Premio Solinas 2015), selezionato in concorso alla 42^ edizione del BellariaFestival (oltre che al 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata e al 20° Festival de Cine Europeo de Sevilla) ilè una co-produzione internazionale Italia/Spagna/Messico, prodotto da Daniele Segre e Daniele De Cicco per Redibis(IT) in coproduzione con Pecados (SP), First Draft (SP), Una Comunión (MEX).