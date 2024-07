Amori adulti e infantili in Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A Gimmi la nipotina di Valeria piace, e anche molto. E lei sembra ricambiare la sua simpatia. I due bimbi si sono conosciuti grazie a un incontro organizzato da Nico e Valeria per far simpatizzare Gimmi con la nuova coppia. E il bimbo, finora restio e geloso del papà, di fronte agli occhi blu della nuova amica sembra addolcirsi. E per i grandi sembra concretizzarsi la vacanza a Formentera. Ma in realtà la nipote di Valeria è stata convinta dalla zia a fare la simpatica con Gimmi, in cambio di regali e giocattoli. Chissà se per Gimmi si paventa una grande delusione d’amore o l’inizio di una nuova avventura. Ida invece ha rifiutato la proposta di matrimonio di Diego, e ovviamente come sempre si mette in mezzo tutta la famiglia. Ma la storia tra i due è destinata a continuare, con un carico sempre più ammorbante di tristezza e pesantezza.