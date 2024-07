Abbiamo rubato soldi e fumato Choc dall’ex Isola dei Famosi il concorrente più amato confessa cose pesanti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Confessioneda un ex naufrago dell’dei, che nel podcast di Leonardo Bocci ha detto di aver20 euro a un microfonista insieme a un altro naufrago e poi di aver corrotto un barcaiolo dell’Honduras per fargli arrivare delle sigarette in spiaggia. Secondo il suo racconto, sia lui che Vaporidis, avrebbero più volte violato il regolamento ma nessuno si sarebbe mai reso conto di niente. “Devo raccontare una cosa. A L’deiio e Nicolas Vaporidis siamo riusciti a fumare e pure tanto. Questo a insaputa di tutti.fregato deial microfonista, gliproprio i. Comecomprato le sigarette?corrotto il barcaiolo honduregno. Sono andato lì e sembrava una scena di Gomorra ‘facciamo così, io ti metto isotto la sabbia e tu mi porti un pacchetto al giorno’”, ha raccontato.