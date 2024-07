Vuelle a fine mese il calendario-tour de force Trentotto duelli otto quelli infrasettimanali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Aesce ildel prossimo campionato di A2. La Carpegna Prosciutto conoscerà così il cammino composto da 38 partite, con ben 8, attraverso le quali si snoderà la stagione caratterizzata dalla nuova formula. In realtà si tratta di un gradito ritorno al passato, con il girone unico a 20 squadre, che prevede la promozione diretta per chi vince la regular-season e un altro biglietto per la massima serie assegnato al termine dei playoff. Giusto, perciò, costruire una squadra lunga come quella allestita da Pino Sacripanti, con dieci giocatori veri perché, soprattutto in caso di playoff, le partite da affrontare saranno tante. E che il più giovane della pattuglia sia tosto l’ha appena dimostrato Maretto, vicino ad andare in doppia cifra anche nella terza partita persa di misura contro la Grecia: nell’ultima gara del torneo internazionale di Dommegge di Cadore Octavio ha segnato 9 punti.