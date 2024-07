Vino e prodotti tipici nel weekend per l’edizione 2024 di RipaWine

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 9 luglio 2024) Eccellenze enogastronomiche del territorio protagoniste a Riparbella dove nel(da venerdì 12 luglio a domenica) torna la manifestazione. Organizzato dalla Proloco di Riparbella in collaborazione con Fisar, Comune di Riparbella, cantine e ristoranti locali,presenta degustazioni, assaggi, street food locale e di qualità, musica, momenti di approfondimento, mostre e intrattenimento per più piccoli: un programma completo e goloso, per un viaggio nel mondo dele nella bellezza del territorio di Riparbella. In ogni postazione delle nove cantine del posto che allestiranno lo stand, munendosi di un calice (duemila quelli che la Proloco metterà a disposizione – ma sarà possibile portarsi anche il proprio da casa -, insieme a 4mila portabicchieri), i visitatori potranno degustare il, accompagnare la bevuta con ottimo cibo e divertirsi con la musica.