Quelli per cui i bambini ucraini valgono meno di quelli palestinesi

(Di martedì 9 luglio 2024) I morti non sono tutti uguali. E non parlo delle cause e delle ragioni, parlo dei popoli. Non che avessi bisogno di una riprova ma nelle ultime 24 ore ho volutamente messo gli occhi, fissi, sui miei social dove ho il riscontro di una bella fetta della società. Volevo percepire la reazione della massa (per quello che vale) alla strage nell’ospedale pediatrico di Kiev. Al momento siamo a quota zero: ZERO. Non solo Scorrendo alla disperata ricerca di un «Je Suis Kiev» o baggianate simili mi sono però imbattuto in 23, contate, storie per ricordare le vittime a Gaza. In questi 23 c’è di tutto: giovani egiovani, maschi e femmine accumunate dallo schieramento politico e soprattutto da una certa tifoseria. Una parola che non uso a caso. La vita ha un valore infinito, qualsiasi vita.