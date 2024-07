Medvedev-Alcaraz in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Daniilse la vedrà contro Carlosnella semifinale di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Niente Sinner-bis dopo Parigi visto che il tennista russo ha sfoggiato una prestazione sensazionale ed ha sconfitto al quinto set il numero uno al mondo. Proverà a ripetersi contro il campione in carica, che proprio lo scorso anno lo sconfisse sempre in semifinale.conduce 4-2 nei precedenti, ha vinto il più recente nonché l’unico del(in finale a Indian Wells) e partirà favorito. Guai però a sottovalutare, specialmente se dovesse riuscire ad esprimersi ai livelli mostrati contro Sinner. Finale anticipata? Forse, ma se dall’altra parte del tabellone c’è Novak Djokovic (a prescindere dalle sue condizioni) guai a esporsi troppo.