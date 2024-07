Le sfide verso il 2030 Provincia ai raggi X Esportazioni al top Cresce l’occupazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Nel Lodigiano il personale qualificato è introvabile e scarseggiano i servizi per le famiglie, ma crescono gli occupati e l’incidenza industriale, grazie a manifatturiero e agricoltura, con l’esportazione all’estero al massimo storico. E’ quanto emerge dalla ricerca “Your Next Lodi”, l’ analisi, presentata ieri a Cascina Sesmones di Cornegliano Laudense, realizzata, per la prima volta in modo così strutturato, dal Centro studi di Assolombarda, con Politecnico e Bicocca. Sono stati considerati numeri, infrastrutture, capitale umano, terzo settore. Emerge che il 47,3% delle imprese non riescono a trovare personale qualificato e quindi occorre pensare a formazione specifica. Si dovranno affrontarecome la transizione ecologica e digitale, ma come punto di forza c’è la crescita dell’esportazione, con un massimo storico di 5.