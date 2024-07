Israele costruirà sulle terre di Palestina ma è illegale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024)ha annunciato chedelle case per i coloni nelleche ha occupato ine il suo operato è ancora una volta. In questo approfondimento ripercorreremo lo stato attuale del conflitto, le violazioni nel campo del diritto, le ragioni storiche, ma soprattutto cercheremo di trarre delle conclusioni su cosa si intende per democrazia e diritti. La questione israelo-palestinese è una delle più complesse e durature del panorama geopolitico mondiale. Da decenni,sono al centro di un conflitto che ha provocato innumerevoli vittime e continue tensioni. In questo articolo, ci concentreremo un aspetto specifico di questa contesa: la politica edilizia israeliana. Essa prevede la costruzione di alloggi per coloni nellepalestinesi occupate.