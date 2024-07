Involtini zucchine crudo | un antipasto freschissimo!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 9 luglio 2024) Glidisono un piatto da gustare freddo, facile e veloce da realizzare, ma scenografico e saporito. Che sia per una cena in famiglia o con gli amici, questa ricetta porterà in tavola buon umore e acquolina, semplicemente a guardarla, anzi convincerà anche i più piccoli ad assaggiarli nonostante le loro reticenze nei confronti delle verdure, per poi cedere e fare bis o tris! Realizzarli è semplice, dovremo prima affettare e grigliare le, poi preparare il ripieno e farcirle arrotolandole su loro stesse e fermandole con uno stuzzicadenti. Una volta pronti, questisi conservano per un massimo di 2 giorni in frigorifero, ben chiusi in un contenitore ermetico.: ingredienti e preparazione Per 12 rotolini dioccorrono: 2120 gr di robiola 125 gr di prosciuttosale e pepe Il procedimento Laviamo e asciughiamo benissimo le, poi spuntiamole e affettiamole con una mandolina, mantenendo uno spessore di 2/3 millimetri circa.