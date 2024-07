In pelle specchiata argento neri con il fiocco oppure con la fascia rivestita di strass Tre must da inserire al volo nella shopping list dei saldi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) Nei primissimi giorni deiestivi, urge una bussola per orientarsi tra mille ispirazioni e dedicarsi ad acquisti consapevoli e mirati. Ida privilegiare? Trattandosi della stagione elettiva dei viaggi, sono sicuramente le scarpe comode. Che però garantiscano un’attitude sofisticata, come quelle indossate nell’ultimo periodo da Letizia Ortiz. Letizia di Spagna, eleganza floreale per la nomina militare della figlia Leonor X Letizia Ortiz, regina di stile in tacchi bassi In netta ripresa dopo la frattura al dito del piede, la Regina di Spagna rivela nuove e inaspettate doti fashionista.