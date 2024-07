Il sentiero che porta in una spiaggia pazzesca | Italia il luogo magico che pochissimi conoscono

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Mare, relax ma anche scatti da pubblicare. In vacanza non manca mai il momento delle foto ricordo, da condividere magari anche con altre persone sui propri profili social. Non tutte le mete, però, si prestano a delle belle immagini da mettere online. Non tutte, insomma, sono "instagrammabili", cioè belle al punto da essere postate su Instagram. In nostro aiuto ecco arrivare "Statista" che, facendo riferimento agli apprezzamenti che ricevono sui social media, ha stilato una classifica delle 10 spiaggene più belle e più instagrammabili. L'indagine, rita da Siviaggia.it, svela che il 75% degli utenti viene influenzato dalle fotografie che vede sui social nella scelta della propria vacanza. Con quasi 13mila ricerche su TikTok, il decimo posto va alladi Sansone dell'Isola d'Elba; mentre il nono se lo aggiudica ladella Feniglia, sempre in Toscana.