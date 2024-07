FOTO Gare di canoa in 600 si sfidano sul lago di Campollataro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna tre giorni, dal 12 al 14 luglio, di natura e sport.nazionali dinelle acque dell’invaso artificiale creato dalla Diga di Campolattaro. Saranno circa 600 atleti impegnati per un appuntamento, divenuto ormai tradizionale e che, oltre ai contenuti squisitamente sportivi, rappresenta un’importante vetrina per valorizzare le ricchezze e le potenzialità di territori ancora poco conosciuti. Questa mattina conferenza stampa alla Rocca dei Rettori di Benevento, moderata dal giornalista Christian Frattasi, per una sfida sportiva a colpi di remi tra canoisti provenienti da Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e ovviamente Campania. Marco Melorio, presidente dell’associazionevela di, ha spiegato: “L’edizione di quest’anno avrà una impronta a carattere nazionale.