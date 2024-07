Cinema italiano in lutto ci lascia un grande attore

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 9 luglio 2024) Il mondo delpiange la morte di un noto. Fu notato da Fellini che lo scelse per il film premiato con l'Oscar come migliore opera straniera.per caso, è stato anche reporter di guerra e attivista umanitario. Aveva 73 anni e da tempo si era stabilito a vivere in valle Anzasca dove facevano "l'ortolano" come lui amava definirsi. CiunÈ morto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio Bruno Zanin,, reporter di guerra e attivista di guerra. Da una decina di anni viveva in una baita tra i boschi a Vanzone con San Carlo, piccolo centro piemontese delle Alpi alle pendici del monte Rosa, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.