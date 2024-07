Calciomercato Mantova Aramu? Si può fare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Ilsi sta allenando a Veronello dove, da ieri, ha cominciato la prima fase della preparazione che lo condurrà ai nastri di partenza della nuova, attesa stagione che segna il ritorno in serie B della formazione virgiliana. Dopo questo primo step in terra veronese, venerdì mister Possanzini ed i suoi giocatori saliranno verso il ritiro di San Lorenzo Dorsino, in Trentino, dove rimarranno fino al 27 luglio. La prima sgambata del precampionato è in programma già domenica 14 a Molveno, dove capitan Burrai e compagni alle 17 affronteranno una rappresentativa di dilettanti locali. Sicuramente più impegnativo sarà il test che giovedì 18, sempre alle 17 e sempre a Molveno, la compagine biancorossa sosterrà con il Castiglione, derby virgiliano che precederà di due soli giorni l’amichevole di lusso con il Napoli di Conte che si giocherà sabato 20 alle 18 a Dimaro.