Battiti Live musica e moda su Canale 5 | i look della prima puntata

(Di martedì 9 luglio 2024) Non è estate senza Cornetto. Il festivalle dell’estate torna in tv, quest’anno per lavolta su5, dopo le precedenti edizioni su Italia 1. Sono nuovi anche i conduttori al timone: Ilary Blasi è la padrona di casa, con la sua energia spumeggiante e la sua ironia contagiosa. Al suo fianco ci sono il fedele Alvin e la frizzante Rebecca Staffelli, reduce dal successo al Grande Fratello. Sul palco le hit di stagione si mischiano conaccattivanti e firmati: ecco cos’hanno indossato i protagonisti. Ilary, dark lady con gli accessori luccicanti Ilary BlasiNella splendida cornice di Molfetta è andata in scena ladell’edizione 2024 di Cornetto. Ilary Blasi ha intrattenuto il pubblico con il suo piglio schietto, facendo divertire i presenti e il pubblico a casa.