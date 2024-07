Bagnone nuova luce nel centro storico con l' innovativa cabina elettrica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024)(Massa), 9 luglio 2024 –e la perla del suo borgobrillano di: questa mattina, infatti, in via Lorenzo Quartieri n. 1, proprio prima dell’ingresso del, è stata inaugurata l’” di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco diGiovanni Guastalli, il consigliere comunale Giuseppe Bazzali, i referenti tecnici dell’Amministrazione Comunale Marco Leoncini ed Emanuele Oppi, i responsabili E-Distribuzione Toscana e Umbria Fabio Pasquini, unità territoriale Massa Lucca Juri Masoni con i collaboratori, i rappresentanti delle Relazioni Esterne Enel Group in Toscana.