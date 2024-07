Atrocità gratuite volete ancor più odio? | Alvaro Morata il drammatico sfogo della moglie

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024)non è felice in Spagna e vuole ripartire altrove. Il Milan lo aspetta ed è pronto a fargli una ottima offerta di contratto fino al 2027 con ingaggio totale da 12 milioni netti. Le parole relative al Paese iberico in un'intervista rilasciata a El Mundo (“In Spagna non mi trovo bene”) non sono passate inosservate e i tifosi del suo club, l'Atletico Madrid, lo hanno criticato duramente. La vicine a è partita con le parole dell'ex Juve a El Desmarque Cuatro: ”Restare all'Atletico? È il mio desiderio dal profondo del cuore, ma poi, come ho detto, ci sono spesso momenti in cui per me è complicato in Spagna. Voglio solo che tutto questo prosegua nel miglior modo possibile e che mi diverta". Affermazioni rinforzate dal post pubblicato sui propri canali social soltanto una settimana fa: "Non riesco a immaginare cosa deve essere vincere con questa maglia, non mi fermerò finché non ci sarò riuscito".