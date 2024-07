Angelina Mango lei va tra il pubblico ma accade l’impensabile | gesto choc di un fan al concerto VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 9 luglio 2024) Personaggi tv., lei va tra ildurante ilmadi un fan – Non si arresta il successo di. La cantante è impegnatissima e sta partecipando a diversi eventi musicali, in attesa del suo fantastico tour in programma a ottobre. Per la figlia di Pinoe Laura Valente sembra davvero l’estate migliore della sua vita, almeno a livello lavorativo. Nelle ultime ore però ha preso a circolare un, che ha fatto montare su tutte le furie i fan. ( dopo le foto) Leggi anche: Marisol di “Amici” ricoverata in ospedale: cos’è successo Leggi anche: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la brutta notizia a poco dal matrimonio, lei va tra ilmadi un fan alha lavorato a lungo al suo nuovo album “Poké Melodramma”, che vede tante collaborazioni all’interno.