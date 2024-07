Traffico Roma del 08-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascoltoin coda sulla diramazionesud da Torrenova verso il grasso Il Grande Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria Nomentana Tiburtina e tra Casilina Appia in esterna rallentamenti e code tra le uscite via del mare e Appia lungo la tangenziale est e file per un incidente precedente Da Salaria la galleria Giovanni XXIII indirizzo dello Stadio Olimpico sulla stessa tangenziale ricordiamo che per lavori sulla sopraelevata restano chiusi l’ingresso in tangenziale da via Prenestina all’uscita di via Casilina in direzione del Pigneto sulle consolari maggiori disagi su via Casa lentamente code sia in entrata sia in uscita dalla capitale tra la storta e Tomba di Nerone su via Aurelia abbiamo file da Largo Tomaso perassi verso Piazza Irnerio in uscita dacode da Malagrotta al bivio per via dell’arrone su via Pontina si rallenta con code tra Castel di Decima Spinaceto in direzione dell’EUR la polizia locale Ci segnala alcuni incidenti Uno in Piazza Michele da Carbonara con code nei pressi di viale Guglielmo Massaia analoga situazione in via Bonn bagni code per incidente a viagna per i dettagli di queste di altre notizie consultate il sito