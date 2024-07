Street style la nuova Havaianas Top Capsule Collection

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ispirata al neon e allo, laTopè una rivisitazione contemporanea ed evoluta dell’iconicaTop. Composta da due versioni, la collezione è un’innovativa ed elegante combinazione del modelloTop abbinato ad unasuola trasparente con colori neon ultramoderna. Il modello TopI è unTop in colore beige neutro abbinata a una suola trasparente brillante a contrasto. Disponibile in 4 varianti di colore neon: Coral, Slime Green, Yellow e Strawberry. L’alternativa TopII è disponibile in 3 varianti di coloreTop: Golden, Peach e Crocus Rose con una suola neon brillante a contrasto con effetto “vernice spray”. Sia che la spiaggia, Instagram o la città siano la vostra passerella, l’estetica vivace dellaTopè la perfetta espressione di stile per l’estate!Top Caspule è disponibile a partire da oggi al prezzo di 49€.