Spazio ai bond indiani Un’opzione nel reddito fisso

(Di lunedì 8 luglio 2024) BOT, BTP, BUND tedeschi o Treasury americani? Per gli investitori abituati a puntare sui titoli a, si sta facendo strada un’alternativa ai tradizionali Buoni del Tesoro occidentali ma anche (preferibilmente) a quelli russi e cinesi. Stiamo parlando delle obbligazioni indiane che di recente sono entrate in un importante indice obbligazionario dei paesi emergenti, il JPMorgan GovernmentIndex-Emerging Markets. Il che spingerà molti investitori internazionali a puntare i riflettori sui titoli di stato emessi dal governo di Nuova Delhi. Non a caso, questisono stati di recente oggetto di analisi anche da parte di Richard Flax, responsabile degli investimenti in Moneyfarm, nota società che offre servizi di consulenza finanziaria e di gestione patrimoniale attraverso i canali digitali.