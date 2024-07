Soldi prestati a tassi da usura ad un’amica della Junta Prima | arrestata coppia di peruviani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Milano, 8 luglio 2024 – La banca privata per avere un fondo cassa da utilizzare alla bisogna. Il custode del tesoro che si indebita per coprire le quote non versate. La richiesta dia unadi amici, con restituzione aspropositati. La denuncia alla polizia. La consegna simulata di una busta di denaro e le manette. Cos’è laLadii La consegna diLe agendine Così, nella serata di sabato 6 luglio, sono stati arrestati per estorsione aggravata eun quarantottenne peruviano e l'ex moglie, connazionale di 37 anni. Il meccanismodi arrivare alla fase finale dell'operazione-lampo, bisogna spiegare cos’è la, un metodo di accumulo di contanti molto diffuso in Perù e nella comunità di immigrati in Italia.