Le otto startup italiane più innovative del settore agroalimentare

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il mercatoitaliano, con oltre settecentoquarantamila aziende agricole, trecentotrentamila imprese di ristorazione, settantamila industrie alimentari e quattro milioni di lavoratori, è il terzo più grande dell’Unione Europea e nel 2023 ha generato più di sessantacinque miliardi di euro, pari al 3,8 per cento dell’economia totale italiana. Nonostante ilprimario italiano fatichi a slegarsi dai metodi tradizionali, adattarsi ai cambiamenti tecnologici è divenuta una necessità e la tendenza di un numero sempre maggiore di, tra le oltre trecento attive nelagri-food, è quella di voler cambiare le carte in tavola, abbracciando l’innovazione. Le nuove tecnologie digitali permettono infatti non solo di monitorare e raccogliere dati essenziali per ottimizzare i processi produttivi, ma anche di adattarsi più facilmente alle mutevoli esigenze del mercato.