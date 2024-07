Il gas accelera e sfiora i 336 euro al Ttf di Amsterdam

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024)il gas naturale sulla piazza Ttf di, dovei 33,6al MWh, con un rialzo di oltre il 20% rispetto alle quotazioni di aprile. I contratti future sul mese di agosto guadagnano l'1,45 a 33,56al MWh a causa della maggior richiesta registrata in Asia, dove salgono i consumi di energia elettrica a causa del caldo che colpisce diverse zone del continente. Preoccupa poi l'imminente arrivo dell'uragano Beryl in Texas, con possibili problemi per le forniture di Gnl, mentre le scorte Ue sono oltre il 78% a quasi 895 TWh, quelle tedesche sono oltre l'83% a 205,62 TWh e quelle italianeno l'83% a 165,81 TWh. .