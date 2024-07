Gran Premio dell’Arno Andreaus allo sprint Secondo Santiago Basso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Viene dal trentino, si chiama Elia, il vincitore della 27° edizione delgara nazionale per la categoria juniores che si è svolta sulle strade del Varesotto. Il giovane corridore di Borgo Valsugana, classe 2006 portacolori dell’orobico Team F.lli Giorgi, è stato il più veloce sul rettifilo finale doveha preceduto tre compagni di fuga con i quali aveva fatto la differenza nelle battute conclusive della competizione. Alle spalle del vincitore si è classificatodella Bustese Olonia, figlio dell’ex professionista Ivan vincitore di due Giri d’Italia e oggi team manager della squadra Polti Kometa. Terza piazza al bresciano Michele Bicelli (Aspiratori Otelli Alchem CWC) e infine quarto posto per il campione lombardo in carica Nicolò D’Alessandro della formazione Fagnano Olona.