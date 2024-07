Furti-lampo dalle auto Sparite diverse borse Raffica di casi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024)con destrezza riusciti o tentati, tutti con la stessa tecnica, realizzati praticamente in fotocopia. Almeno una mezza dozzina gli episodi segnalati nella Bassa, tra Correggio, Campagnola, Guastalla Almeno un paio gli episodi a Correggio: il primo in via Modena, l’altro al quartiere Espansione Sud. Sempre uguale la dinamica. Si attende che la conducente di un’si fermi per aprire un cancello o che comunque sia quasi ferma in attesa di entrare in un’area privata, quando sbuca all’improvviso il ladro, che in un baleno apre la portiera, arraffa latta dal sedile e fugge a bordo di un’vettura.Simile episodio, nella prima serata di giovedì, anche in centro a Campagnola, nel quartiere adiacente il parco della Resistenza. Nella fuga, però, il malvivente ha perso parte del contenuto dellatta, tra cui il portafoglio con denaro e telefonino.