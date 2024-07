Concerto vecchia Italia racconti musicali dell’era swing

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 8 luglio 2024 – Attesodomani 9 luglio alle 21,45 allo spazio Seme: in collaborazione con Men/go Festival andrà in scena “” (ingresso: 10 euro),di musichecon la Papillon Vintageband, un viaggio musicale dal 1932 al 1958. I riflettori si accenderanno su una straordinaria rappresentazione dell'di un tempo, quando la musica risuonava nelle strade e nei cuori deglini. Questo coinvolgente show ripercorre la storia della musica d’durante gli anni d'oro dello, offrendo un viaggio indimenticabile nella memoria collettiva. Attraverso un'esplosione di grandi successi dell'epoca e piccolistorici, il pubblico sarà condotto in una magica atmosfera intrisa di nostalgia e di emozioni travolgenti.