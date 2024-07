Chi è Tom Ackerley il marito di Margot Robbie che avete visto in Harry Potter

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tom, nato il 1° gennaio 1990 a a Guildford, in Inghilterra è un affermato produttore cinematografico ed ex attore d ed è l’attualedi. I due si sono conosciuti nel 2013, sul set del film Suite francese e si sono sposati nel 2016, tenendo però la loro relazione segreta fino al 2018. Nello stesso anno, la coppia ha anche fondato la società di produzione LuckyChap Entertainment, che ha prodotto film come Tonya, Una donna promettente e Barbie. Ma Tomha avuto anche una carriera da attore: compare, infatti, nei primi tre capitoli della saga di. Nel 2024 i due hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Tomincinta sul lago di Como – fonte Daily MailSul suo profilo Instagram Tom condivide sia foto legate al suo lavoro, che di momenti di spensieratezza con gli amici, in famiglia e con, naturalmente.