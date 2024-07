Camilla | qualcosa di cui non può fare a meno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 8 luglio 2024) La reginatrascorre molto tempo in viaggio per raggiungere i luoghi in cui è impegnata per la Corona. Le Visite di Stato le impegnano grande parte del tempo, ma anche gli appuntamenti quotidiani possono essere una fonte di stress, con il loro tragitto. Per questo motivo, la moglie di re Carlo III adotta una abitudine, condivisa da molte altre persone, che le permette di intrattenersi nei lunghi tragitti in auto. In quanto moglie di re Carlo III, la regina consorteha il privilegio di non dover guidare per gli appuntamenti ufficiali. Di solito si siede sul retro dell’auto e ha l’autista. Ma ci sono anche giorni in cui si siede al posto di guida e conduce da sé il tutto. Ma mentre altri ascoltano la propria musica o la radio mentre guidano, la reginapreferisce dedicarsi all’attività che la appassiona di più in assoluto.