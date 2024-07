Ancona giorni cruciali I primi passi di Guerini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si apre un’altra settimana cruciale per la neonata SSC, che entro le 18 di giovedì dovrà perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato di serie D consegnando alla Figc a Roma i due assegni circolari per la fideiussione (31mila euro) e per tasse e iscrizione alla stagione 2024-25 (24mila), più l’organigramma completo della società presieduta al momento da Gianluca Brilli. Ma sarà anche la settimana di Vincenzo, che nei prossimisi confronterà con il sindaco Daniele Silvetti e con il socio Stefano Marcon. Mercoledì scorso, dopo che nell’assemblea pubblica al Del Conero il sindaco aveva fatto i nomi dicome presidente e di Massimo Gadda come allenatore, il mister della promozione del 1992, ora candidato a guidare la neonata società, s’è detto "frastornato ed emozionato" per l’opportunità, che vuole capire bene, digerire, che vuole fare sua, non prima di aver compreso nei dettagli quale sarà la strada da percorrere nei prossimi anni, con quali persone e, soprattutto, con quali mezzi finanziari per fare fronte al prossimo campionato di serie D, ma anche a un’eventuale risalita in serie C.