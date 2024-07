60 anni dei Fratres di Castiglion Fibocchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 8 luglio 2024 – 60deidiDue giorni intensi di eventi e appuntamenti per il 60° compleanno del Gruppo Donatori di Sanguedi. La giornata di sabato 6 è iniziata con “Una sfoglia per la Vita”, tradizionale iniziativa promossa dalle signore dell’Associazione Neuroblastoma die dai volontari. Per la serata, invece, la cena sociale con oltre 250 persone, è stata allietata da uno spettacolo di varietà condotto da Davide Brasola e Andrea Belardini. Lo show è stato impreziosito dalle esibizioni delle straordinarie ballerine della scuola di danza dii Dance Academy, per poi concludersi con il musical “Mamma Mia”, interpretato da volontari eesi di tutte le età riuniti per l’occasione.