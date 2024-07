Wimbledon Paolini ai quarti di finale L’avversaria Keys si ritira per infortunio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2024) Jasmineaidisi è infortunata nel corso della loro partita, al terzo set, mentre era in vantaggio di un break. Ha chiamato il fisio, ma è servito a poco. Sul 5 pari la tennista statunitense ha continuato a sentire dolore e tra le lacrime ha deciso dirsi dal match. Nell’intervista a fine partita Jasmineha detto:«Sono molto dispiaciuta per lei, vincere così è brutto. È stato un match duro e difficile, tanti alti e bassi. Sono un po’ felice, ma triste per lei. Non è facile vincere così. Spero il match vi sia piaciuto». Oraaspetta la vincitrice nella partita tra Gauff e Navarro. L'articoloaidisiperilNapolista.