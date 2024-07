Un nuovo volto | Giacomo Bozzoli la notizia choc

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 7 luglio 2024) Continua la ricerca di, recentemente condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Marionel 2015. Da circa 3 giorni prima la sentenza ha fatto perdere le sue tracce con una fuga intricata e ancora irrisolta. In molti si chiedono come un condannato in appello all’ergastolo in attesa di sentenza di terzo grado, sia riuscito a scappare all’estero. Gli inquirenti bresciani temono cheabbia cambiato aspetto e potrebbe avere un. Leggi anche: Addio per sempre a Pino D’Angiò, come è morto: le cause Leggi anche: Crolla palazzo di 5 piani, ci sono morti e dispersi Il verosimile racconto della moglie Tra il momento della fuga e quello della pronuncia della Corte di Cassazione che lo condanna in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario nella fonderia di famiglia a Marcheno, intercorre più di una settimana: i carabinieri si sono accorti della sua scomparsa solo quando si sono presentati nella residenza dovevive con la moglie e il figlio per prelevarlo e condurlo in carcere.