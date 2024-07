Temptation Island Manuel Maura avvistato con una nuova ragazza dopo la rottura con Francesca Sorrentino | le foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 7 luglio 2024) Quando nei giorni scorsi un’utente aveva fatto presente adi essersi lasciato conperché “è arrivata l’estate”, l’ex protagonista diaveva risposto con fare piccato. L’uomo aveva chiesto alle persone che lo avevano (per l’ennesima volta) criticato di “non parlare quando non si sa come sono andate le cose“. Nelle scorse ore laha confermato la, chiedendo ai suoi follower di non mandarlee video diin compagnia di altre donne, aggiungendo poi di non farle domande nemmeno in merito ai motivi che hanno portato alla fine della loro storia d’amore: () Vi chiedo cortesemente di non inviarmi in privato/video che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con altre ragazze.