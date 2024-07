Siamo costretti a rifiutare incarichi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) La data da segnarsi è mercoledì. L’orario, dalle 9,30 alle 17. L’indirizzo: via Vincenzo Monti, 54, Rho, alle porte di Milano. In palio ci sono 500 posti di lavoro nel mondo della sicurezza e vigilanza privata entro i prossimi sei mesi. "A essere ottimisti raccoglieremo la metà delle candidature", prevede Antonio Di Prima, amministratore delegato dell’Istituto di Vigilanza Coopservice, società che da febbraio sorveglia le aree comuni all’interno del Mind (Milano Innovation Distric), nel sito che ospitò Expo Milano 2015. "Eppure ne abbiamo bisogno almeno un centinaio solo per la Lombardia. A oggiquotidianamente richieste di lavoro perchésotto organico". Quali profili cercate? "Cerchiamo guardie giurate già “decretate“ dal Ministero ma anche candidati che hanno voglia di cimentarsi in questa professione: li assumiamo come operatori fiduciari e li accompagniamo nel percorso formativo per ottenere il decreto di guardia giurata garantendo loro lo stipendio".