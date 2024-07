MotoGp | Martin cade a 2 giri dalla fine Bagnaia vince ed è leader del Mondiale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 7 luglio 2024) AGI - Francescotrionfa nel Gran Premio di Germania grazie alla caduta clamorosa di Jorgea due, mentre lo spagnolo era in testa. Un colpo di scena incredibile che oltre alla vittoria (quarta di fila) regala all'azzurro della Ducati Lenovo, campione del mondo in carica, anche la vetta dela +10 sul rivale. Sul podio i due fratelli Marquez (Marc 2 partendotredicesima casella e Alex 3). La partenza, rispetto a ieri, sorride più ache difende senza troppi problemi la prima posizione trascinandosi dietro Oliveira e. L'azzurro svernicia il portoghese prima dell'inizio del secondo giro, poi nello stesso identico punto, passa anche lo spagnolo alla tornata dopo. Nel frattempo in zona podio sopraggiunge anche un agguerrito Morbidelli, che dimostra di avere un gran ritmo e potersela giocare con i due fenomeni davanti.