Memorial Roberto Battistini Benericetti vince la gara individuale

(Di domenica 7 luglio 2024) È stata una bella festa in famiglia, vissuta in allegria nel ricordo di un amico scomparso ma stabile presenza nei cuori e nella memoria dei suoi ragazzi. L’arena dei balestrieri di Terra del Sole ha ospitato il terzo, trofeo intitolato al presidentissimo del Borgo Fiorentino, scomparso a fine 2019. Due le sfide che si sono consumate in un bel pomeriggio di sole: lasu bersaglio speciale e quella a squadre. Nella prima si è imposto il maestro d’arme dei gigliati, Andrea. Nella prova che ha visto contrapposti bianchi e rossi, con i contradaioli divisi in due formazioni denominate in base al colori che contraddistinguono il Borgo, si sono imposti i bianchi, team formato da Manuel Leonardi, Alberto Assirelli, Alex Ragazzini Marianna Flamigni, Paola Santandrea, Ivan Mambelli e Luca