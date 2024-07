LIVE Paolini-Keys 6-3 6-7 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurra rimonta ma non basta 3 set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SHELTON (2° MATCH DALLE 14.00)6-3, 6-7(6)! Niente da fare,da 1-5 che non va in porto. Grandissima demi-volèe di rovescio che dà il set all’americana. 6-7 Tutto bene, fino alla chiusura con il dritto. Rallenta il braccio e sbaglia in rete Jasmine. Serve lei! 6-6 Prova a chiudere con il dritto l’amricana, lo mette in corridoio! 5-6 Risponde nei piedi di dritto. Punto diretto. Set point. Il terzo. 5-5 Graziata, che dopo l’attacco di dritto si salva con una volèe non facile masbaglia il passante di dritto. 4-5 Prima vincente. Serve Jasmine! 4-4 Clamoroso errore al volo di rovescio!!! Che regalo! 3-4 Gran risposta di rovescio e comodo dritto in contropiede