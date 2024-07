La lunga fuga la caccia all’uomo e il blitz finale in Trentino | così il rapitore di mamma e bimbo in Veneto è stato arrestato Li avrebbe uccisi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Più di cento chilometri in auto, assieme al figlioletto di cinque anni, con un coltello puntato alla gola e lo stalker che la minaccia: “Stai zitta, se vedo una macchina dei carabinieri vi faccio fare la fine di Giulia Cecchettin”. Questa è la cronistoria, angosciante, incalzante come un film, di un sequestro chepotuto trasformarsi in un femminicidio, esito sventato dalla prontezza e dall’abilità dei carabinieri dele del. Sequenze mozzafiato, terrore puro. Tutto si svolge nell’arco di alcune ore, dopo le 8 del mattino di venerdì 5 luglio, a partire da Borgoricco, in provincia di Padova, per finire a Grigno, lungo la Statale Valsugana che da Bassano del Grappa conduce a Trento. Il sequestro – Sono le 8:30 quando la donna, 26enne di origine albanese,di un bambino di cinque anni, esce di casa, a Borgoricco, per portare il figlio all’asilo.