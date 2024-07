F1 nel trailer del film con Brad Pitt sulla Formula 1 l’adrenalina è alle stelle

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 7 luglio 2024) Apple e1 hanno rilasciato il primo teaser di F1,di Joseph Kosinski, prodotto e interpretato danei panni di un’ex pilota del massimo campionato motoristico per monoposto, che tornerà nel disgraziato team AXPGP, finendo per sfidarsi con un rampante e giovane compagno di squadra (Damson Idris) The Official Teaser for the #F1Movie. Coming in 2025. pic.twitter.com/JwDfj7s1bJ — deni (@fiagirly) July 7, 2024 Nel breve teaser, sulle note di We Will Rock You, Hayes –si rivolge al personaggio di Kerry Condon, spiegandole le sue richieste per lo sviluppo della monoposto. Se infatti le grandi scuderie come Red Bull, Ferrari e Mercedes hanno un vantaggio incolmabile in rettilineo, l’unica possibilità di vittoria per la AXPGP risiederà in una maggiore velocità in curva, anche a scapito della sicurezza.