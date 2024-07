Cessione Osimhen spunta la data dell’addio | destinazione a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) Il futuro di Victoral Napoli pare sia a scadenza ormai fissata: il nigeriano sarà a Dimaro ma potrebbe lasciare da un momento all’altro. “Perci sono degli accordi, io assisto e vedrò, aspetto la situazione”, ha annunciato Conte nella conferenza stampa di presentazione a Palazzo Reale, rivelando definitivamente che l’attuale numero 9 azzurro è in procinto di partenza, in attesa di offerte ufficiali e di grande spessore che arriveranno dall’estero. Nel momento dell’accordo per il rinnovo di contratto, il Napoli eavevano anche stabilito definitivamente l’addio del nigeriano agli azzurri. Il Napoli non potrà trattenerlo alle cifre che guadagna attualmente – 10 milioni di euro a stagione – e il calciatore ha voglia di provare una nuova esperienza.