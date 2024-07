Basket | Simone Fontecchio rinnovo biennale con i Detroit Pistons

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Ci saranno ancora inel futuro NBA di. Come riporta Adrian Wojnarowski della ESPN, infatti, il ventottenne pescarese resterà nella lega professionistica americana con unche lo lega alla franchigia della Motor City. Una volta giunto aisi è riuscito a mettere in mostra con 15.4 punti di media e il 42,6% da tre. Era arrivato a seguito di una trade nella quale gli Utah Jazz, all’apparenza incomprensibilmente, avevano deciso di spedirlo altrove. Buon per, che in un anno senza ambizioni si è ritrovata con un giocatore importante come base di ricostruzione per il futuro. Dove vedere Italia-USA, Finale Mondiali U17: programma, orari, tv, streaming L’accordo è stato concluso dall’agente di, Sam Goldfeder (Excelball), con Trajan Langdon, che dallo status di leggenda dei parquet in Europa è tornato dalla sua parte dell’oceano ed è diventato presidente dei