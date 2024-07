Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) Quali sono le previsioni per izodiacali nella settimana che vaal 14? Ecco cosa dicesue tanto altro per i 12. Venere, il pianeta dell’, lascia il Cancro ed entra in Leone. Il suoporta grandi passioni e i sentimenti diventano più profondi. Idi Fuoco si prendono una pausa dal. Idi Terra, invece, cercano nuove emozioni. Id’Aria sono determinati e quelli d’Aria, infine, si concedono un po’ di relax. Uno sguardo al cielo: Venere è pronta per entrare nel segno del Leone. L’11il pianeta dell’farà compagnia a Mercurio, il pianeta della comunicazione. In Cancro rimaneSole, ma il 22si sposterà in Leone. Marte è in Toro e Giove è fermo nei Gemelli.