(Di sabato 6 luglio 2024) “Se Emmanuel Macron vuole inviare truppe ine il primo ministro è contrario, allora non verranno inviate truppe in”. Marine Le Pen pronta are leagli ucraini. La leader del partito francese di estrema destra, Rassemblement National (Rn), ha promesso che un primo ministro del suo partito impedirà a Kiev di usarea lungo raggio fornite dalla Francia per colpire la. Ma non basta. Sarà impedito impedirà anche l’invio di truppeper sostenere Kiev. Sono dichiarazioni rilasciate alla Cnn, alla quale ha sottolineato che “Ovviamente l’ultima parola spetterà al primo ministro”. Cioè a Jordan Bardella, il presidente del partito lepeniano che sembra destinato a diventare il nuovo premier francese.